Об этом говорится в новом докладе Министерства обороны Великобритании. В частности, в нем сообщается, что сейчас Россия передислоцирует часть своих сил из Грузии, чтобы усилить группировку, использованную для вторжения в Украину.

Однако, изначально этого в планах Кремля не было. Так, британская разведка указывает, что таким образом РФ отреагировала на огромные потери, которые армия страны понесла в Украине и которых явно не ожидала.

«Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепления таким образом. Это свидетельствует о том, что потери, которые она понесла во время вторжения, стали неожиданностью», - сообщили в Минобороны Великобритании.

В отчете сообщается, что Россия передислоцирует ото 1200 до 2000 бойцов.

Отметим, что ранее об отправке в Украину российских военных с оккупированных территорий Грузии сообщал и Генштаб ВСУ.

«В целях комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа», - говорилось в публикации Генштаба.

Напомним, глава армии Британии рассказал о катастрофических ошибках диктатора.

Как сообщала Politeka, ВСУ отбили семь вражеских атак на двух направлениях.

Также Politeka писала, что оккупанты, покидая Чернобыльскую зону, вывезли с собой украинцев.