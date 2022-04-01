В соцсети попали трогательные кадры спасения военными большой черной собаки. Ее обнаружили в одном из разрушенных домов в Ирпене. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Пес очень обрадовался встрече с людьми и сразу же подружился с украинскими бойцами. Наши воины напоили, накормили и забрали питомца с собой, но не оставили надежды найти настоящих хозяев пса.

К счастью, теперь собака в безопасности и, пока не найдутся хозяева, будет под защитой украинских военных.

В то время, когда орда думает, как вынести стиралку, золото и деньги - украинские воины думают, как спасти еще одну жизнь! С такими воинами победа будет за нами!

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Напомним, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили несколько населенных пунктов под Киевом.

Также Politeka писала, что украинский военный рассказал, что оккупанты намародерили под Киевом.