Семьям украинских военных, которые погибли, защищая страну от русских захватчиков, выплатят по 15 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне. Родственникам военных, погибших в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Помощь и компенсацию материальных затрат также оказывают семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

Согласно Закону Украины" О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей " ежемесячное денежное обеспечение получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи тех, кто сдался в плен добровольно.

При переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, находящимся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, в другой населенный пункт, также оказывают подъемную помощь.

Подъемная помощь оказывается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего плюс 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переезжает с ним на новое место.

Также закон предусматривает денежную помощь на оздоровление и государственную помощь военным и их семьям с детьми.

Члены семей военнослужащих имеют право оплачивать лишь 50% стоимости медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения ВСУ. Также доступно льготное санаторно-курортное лечение. 50% скидка предоставляется и на оплату жилья и коммунальных услуг.

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