На портале "Дія" восстановили некоторые функции для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), информирует Министерство цифровой трансформации Украины на странице в Facebook.

От начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте.

Физические лица-предприниматели могут воспользоваться указанными двумя услугами за несколько кликов на портале действие:

Функция внесения изменений о ФЛП. Речь идет об изменениях к информации о ФЛП, которая хранится в Едином государственном реестре (относительно гражданства, видов экономической деятельности, контактной информации предпринимателя).

Как отмечается на портале действие, внести изменения в номер налогоплательщика, в паспортные данные, места проживания сейчас можно только офлайн.

Внести изменения о ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop

Функция закрытия ФЛП. Подача заявления займет около двух минут, а регистрация состоится в течение суток (сроки закрытия в налоговой зависит от вида деятельности).

Закрыть ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop

Также на днях заработала самая быстрая регистрация бизнеса в мире — автоматическая регистрация ФЛП. Услугой через действие воспользовалось 1800 человек с момента ее обновления.

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