Как пишет Politeka.net, освобожденный из плена мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее отказался сотрудничать с врагами, рассказал на своей странице в Фейсбук, как люди борются с русскими военными. Даже учителям приходится давать отпор.

Так, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что все директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами.

«Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами», — сказал он.

Отметим, ранее избранная оккупантами Галина Данильченко на роль мэра Мелитополя угрозами и запугиванием пыталась принудить учителей возобновить учебный процесс в школах – по российским программам и на русском языке. За отказ грозилась даже выселить педагогов из их квартир.

Однако угрозы не сработали – украинцы продолжают бороться и учителя отказываются подвергать детей опасности.

Мы также писали, канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил за то, чтобы исключить россию из числа стран "большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что глава канадского правительства уже обсудил эту инициативу с президентом председательствующей в G20 Индонезии Джоко Видодо.

"Мы не можем вести дела как обычно, чтобы президент Владимир Путин просто сидел за столом вместе с нами, это будет чрезвычайно трудно для нас и непродуктивно для G20", - считает Джастин Трюдо.

Напомним, Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают за украинскую: СБУ перехватила разговор.

Как сообщала Politeka, В боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево: "Вечная память Герою".

Также Politeka писала, что На Луганщине ВСУ отбивают нападения оккупантов, отражены семь атак за ночь: ситуация все еще напряженная.