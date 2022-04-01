Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать воздушные объекты российских оккупантов. За 2 дня украинский десантник Глеб сбил две "птички" РФ.

Об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ и опубликовали видео.

Отмечается, что Глеб служит в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ, является мастером-номером обслуги подразделения противовоздушной обороны. На прошлой неделе, в одном из районов выполнения задач, он с ПЗРК уничтожил два Су-34 Воздушно-космических сил ВС РФ.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе, – рассказывает десантник. – Через день наша "охота" также была удачная, другую "Сушку" постигла такая же участь".

Командование добавило видео, на котором зафиксирован боевой пуск из ПЗРК, в результате которого был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34 на высоте 2000 метров. Вместе победим!

Напомним, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили несколько населенных пунктов под Киевом.

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