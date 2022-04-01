Украинские военные освободили 28 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 12.00 1 апреля.

Так, подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Октябрьское, Глыбовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

Также сообщается, что на Северском направлении противник продолжает блокирование города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины.

Там после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Нова Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальные, Софиевка, Гавриловка.

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