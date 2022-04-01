Отмечается, что только в автобусах находится две тысячи человек.

Из Бердянска в Запорожье едут более 40 автобусов с людьми, которые эвакуировались из Мариуполя. Кроме того, в колонне много частного транспорта.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет на своей странице в Телеграм-канале.

Как сообщает мариупольский горсовет, в Запорожье уже сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.

Кроме того, в колонне много частного транспорта. Отмечается, что только в автобусах находится две тысячи человек. Как известно, оккупанты не раз срывали эвакуацию жителей и обстреливали машины с гражданами и их детьми.

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"Мы уверены, что операция с деблокации Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет, то это войдет в историю как большой позор и еще один Батурин", - заявил украинский защитник.

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