Из Бердянска в Запорожье едут более 40 автобусов с людьми, которые эвакуировались из Мариуполя. Кроме того, в колонне много частного транспорта.
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Как сообщает мариупольский горсовет, в Запорожье уже сегодня готовятся к прибытию рекордного количества мариупольцев.
Кроме того, в колонне много частного транспорта. Отмечается, что только в автобусах находится две тысячи человек. Как известно, оккупанты не раз срывали эвакуацию жителей и обстреливали машины с гражданами и их детьми.
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Мы также писали, что самым сложным направлением остается Мариуполь, где враг полностью блокировал город. Заместитель командира полка "Азов" снова записал обращение с призывом деблокировать город.
"Мы уверены, что операция с деблокации Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет, то это войдет в историю как большой позор и еще один Батурин", - заявил украинский защитник.
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