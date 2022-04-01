Так, 1 апреля городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российские военные вышли практически из всего Броварского района.

«Это управление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест», - сообщил Сапожко в телеэфире.

Он уточнил, что в самих Броварах пока не торопятся убирать блокпосты – сейчас их переносят. Многие люди, вынужденно покинувшие город из-за военных действий, уже возвращаются домой. Также возобновляет свою работу местный малый и средний бизнес.

В свою очередь, секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил о том, что большая часть российских военных и техники вышли из Бучи. Тем не менее Шаправский предупредил, что возвращаться в город опасно: там остаются группы диверсантов и российские военные, переодетые в цивильную одежду.

По прогнозам местных властей, на разминирование города потребуется около месяца. Сообщается, что оккупанты минировали технику, жилые дома и даже тела погибших.

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