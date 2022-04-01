Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищают свои земли от российских оккупационных войск. Украинцы не только остановили наступление, но и пошли в контратаку. Уже было освобождено множество населенных пунктов, включая Ирпень, где происходили одни из самых тяжелых боев. Теперь депутат горсовета Бучи Катерина Украинцева сообщила приятную новость у себя на страничке в Фейсбук.

"Наше родное ВСУ в Буче. С украинскими флагами. Бучанцы, родные. Нет слов. Люди пишут, звонят, что даже дышать сразу стало легче. Все будет Украина. Буча это Украина", - было написано в публикации.

Напомним, вернули под контроль ВСУ: появилось видео разрушений в Ирпене после навалы российских орков

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