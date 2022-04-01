Как передает Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал обстрел нефтебазы в российском Белгороде. Спикер записал видео, в котором рассказал, что с самого утра в российской приграничном с Украиной городе началась паника из-за взрыва на нефтебазе.

По словам Арестовича, Украина защищается на своей земле и отвечает за свою целостность и территории. А вот ответственность за то, что происходит в россии, полностью несет руководство россии. Также советник предположил, что в пожар мог возникнуть из-за того, что кто-то покурил не в том месте, или же, по одной из версий, это саботаж российских военных.

"С утра очень много разговоров, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника, ловят Бандеру и так далее. Что я хочу вам сказать по поводу Белгорода. Военно-политическое руководство Украины принимает все способы, приемы, действия и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые действия, оборонительные, на своей территории. А вот за то, что происходит на территории российской федерации, несет ответственность руководство российской федерации", - сказал Алексей Арестович в своем видеообращении.

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