Как пишет Politeka.net, 37-е сутки украинцы защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время защитники не только остановили врага, но и пошли в контрнаступление. А сегодня, первого апреля, стало известно, что произошел обмен пленными. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем тг-канале.

"Только что произошел обмен пленными", - сообщил Тимошенко.

"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине", - сказал Кирилл в своем видеообращении.

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