На сайте Верховной Рады появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену ДПА и ВНО для поступления в вуз в 2022 году.
Такое решение, очевидно, связано с введением военного положения в стране из-за полномасштабного вторжения россии. Из-за боевых действий в некоторых городах Украины университеты, школы и другие образовательные заведения просто разрушены. Некоторые университеты начали процесс "переселения" в более безопасные регионы страны.
В то же время глава профильного образовательного комитета Верховной Рады Бабак заявил, что ВНО для абитуриентов в этом году не отменят полностью. Оно состоится по специальной процедуре – предлагается, что вместо нескольких предметов будет один национальный тест по трем дисциплинам.
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