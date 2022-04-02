Как сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, в руки украинских бойцов трофей попал с полным боекомплектом, пишет Politeka.net.
Геращенко отмечает, что теперь бойцы ВСУ будут использовать «Солнцепек» против оккупантов.
«Врага можно будет встретить с огоньком», - уверен Геращенко.
Основной задачей системы «Солнцепек» является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.
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Добавим, ранее сообщалось, что 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого уничтожила огнеметную систему противника ТОС-1 «Буратино» и его усовершенствованную версию ТОС-1А «Солнцепек»
«В основном боеприпасы, которые используют россияне против нас, запрещены Женевской конвенцией. Теперь это металлолом и никогда не будет использована против людей», - говорилось в сообщении.
Добавим, что бывает и такое, когда оккупанты, пытаясь спастись от украинских защитников бегством, просто бросают свои «Солнцепеки» в полях.
«Колонна шла по Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от «Солнцепёка» развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы, – рассказывал воин с позывным «Сид».
Напомним, на Луганщине разгромили кадыровцев.
Также сообщалось, что в Приднестровье активизировались российские войска.
Кроме того Politeka.net писала о новых санкциях против РФ и Беларуси.