Все украинцы, как могут, приобщаются к помощи нашим героям, которые защищают Родину от российских захватчиков.

Так, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей странице в Facebook показал, какие гостинцы отправились в одну из воинских частей.

"Сегодня вместе с нашими волшебными помощницами передали воинской части 200 кг изготовленных собственноручно полуфабрикатов! Эти девушки и девочки каждый день на волонтерских началах готовят еду для наших военных, правоохранителей и жителей района! Мы искренне благодарны каждому волонтеру, которые с начала войны упорно и самоотверженно работают у нас на рынке. С таким рвением и с такой силой духа нас точно не сломать!",- написал Иван Лисовой.

Ранее сообщалось, что депутат Киевсовета Георгий Зантарая и директор Соломенского рынка Иван Лисовой сразу после начала масштабного вторжения РФ присоединились к помощи гражданам, которые сейчас в этом нуждаются больше всего.