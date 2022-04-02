Украинский десантник уничтожил командно-наблюдательный пункт оккупантов на Луганщине. Защитнику удалось ликвидировать командно-наблюдательный пункт рф одним ударом. Происшествие произошло возле села Геевка несколько недель назад.

Об успешной операции десантника сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Десантники обнаружили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений врага. Известно, что такой объект хорошо охраняют: стоят посты, курсирует бронетехника.

Украинские защитники скрытно перемещались, а затем достигли своей цели. Один из десантников с первого раза уничтожил пункт, угрохав из противотанкового ракетного комплекса пункт российских оккупантов. Его мастерство выше всяких похвал!

Напомним, Иван Лисовой показал, какие гостинцы отправились украинским бойцам.

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Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.

Также Politeka писала, что украинский десантник сбил два истребителя оккупантов, видео.