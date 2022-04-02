Украинских военных обменяли первого апреля и освободили из российского плена, сейчас они уже находятся на пути домой.

Обменянные вчера украинские военнопленные уезжают домой. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук на странице в Телеграм.

В пятницу в Запорожской области состоялся обмен пленными, в результате которого возвращено 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.

Украинских военных обменяли первого апреля и освободили из российского плена, сейчас они уже находятся на пути домой.

Отметим, первый полноценный обмен пленных между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир.

В Никополе обнаружен бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым. В октябре прошлого года мужчина приехал в Украину и мог приступить к своей подрывной деятельности. Задержанный призвал к уничтожению нашего государства.

В городах Днепр, Кривой Рог и в Павлоградском районе задержали еще четыре человека, активно поддерживавших "русский мир" и действия России. Один из мужчин призвал к участию в митингах и различных мероприятиях "для помощи РФ в спецоперации по освобождению Украины".