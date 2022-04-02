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Украинские Воруженные силы освободили еще одно село в Черниговской области — Шестовицу. Как отмечает Оперативное командование Север в Facebook, населенный пункт освободили силы сопротивления Сиверщины.

«Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли #нашикотики из сил сопротивления Северщины и освободили Шестовицу», — говорится в сообщении.

Часть техники оккупантов уничтожили. При этом некоторую бронетехнику российские военные просто бросили, когда убегали. Она теперь поможет ВСУ в войне против РФ.

Как свидетельство Оперативное командование Север опубликовало фотографии уничтоженной техники российских оккупантов.

Напомним, Иван Лисовой показал, какие гостинцы отправились украинским бойцам.

Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.

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