Вблизи села Верхняя Сыроватка Сумской области военные ВСУ уничтожили вражеский танк Т-72 БЗ. Он считается гордостью русской армии.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, находившийся внутри российской техники экипаж погиб.

Украинские бойцы ликвидировали танк армии Кремля прямым попаданием. Т-72 БЗ разорвало на части. После этого он еще загорелся.

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Напомним, российские военные бросили технику, убегая от ВСУ.

Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.

Также Politeka писала, что украинский десантник сбил два истребителя оккупантов, видео.