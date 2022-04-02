Кабинет Министров уже занимается созданием плана восстановления Украины после войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона «UAвместе» 1 апреля.

«Восстановление мы будем начинать во всех городах Украины. Будем отстраивать все наше государство, каждый его клочок, разрушенный врагом. Мы пообещали, что каждая квартира, каждый дом наших граждан будут отстроены», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также известно, что страна намерена «возродить упущенные возможности». Поскольку сегодня украинцев откидывают и в экономическом развитии, и в наших научных, промышленных возможностях.

«Все это будет предусматривать план восстановления нашего государства, который мы сегодня разрабатываем с участием огромного научного потенциала, наших международных партнеров», – отметил глава правительства.

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