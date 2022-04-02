Как пишет Politeka.net, Виталий Ким стал одним из самых знаменитым украинским губернатором во время войны. За его каналом в телеграм следят сотни тысяч украинцев. В новом обращении чиновник призвал отдать добровольно военную технику оккупантов.
"Число погибших от ракетного удара по ОДА - 36 человек.
Сегодня подписано распоряжение о запрете продажи металлолома, военной техники и боеприпасов за территорию области
Это означает - у нас будет неделя добровольной сдачи техники.
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Мы очень нуждаемся в ремонтной базе, снарядах.
Также напоминаю, что есть уголовная ответственность за разграбление военной техники и мародерство.
По всем направлениям орки будут получать", - написал Виталий Ким под видеообращением.
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