Как пишет Politeka.net, Виталий Ким стал одним из самых знаменитым украинским губернатором во время войны. За его каналом в телеграм следят сотни тысяч украинцев. В новом обращении чиновник призвал отдать добровольно военную технику оккупантов.

"Число погибших от ракетного удара по ОДА - 36 человек.

Сегодня подписано распоряжение о запрете продажи металлолома, военной техники и боеприпасов за территорию области

Это означает - у нас будет неделя добровольной сдачи техники.

Мы очень нуждаемся в ремонтной базе, снарядах.

Также напоминаю, что есть уголовная ответственность за разграбление военной техники и мародерство.

По всем направлениям орки будут получать", - написал Виталий Ким под видеообращением.

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