Продуктивная работа украинской системы противовоздушной обороны уже стала серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций российских оккупантов. Об этом говорится в отчете британской разведки, представленном на странице в Твиттер.
Полный контроль над воздухом являлся одной из основных задач русской армии. Однако россия оказалась неспособной уничтожить системы украинского ПВО.
«Неспособность россии выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов», – говорится в сообщении.
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"Каждый день УРАЛы с 200-ми": российские оккупанты на грани безумия, зреют бунты
Также сообщается, что в последнюю неделю в Украине замечена подозрительная концентрация российской авиации в направлении юго-востока.
Мы также писали, согласно данным СБУ, многие солдаты буквально на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять на «большую землю» колонны грузовиков с трупами.
"Вот как этот захватчик, стоящий под Киевом и не скрывающий своего раздражения: "Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем по**й», - приводит в СБУ отрывок разговора одного из оккупантов.
Напомним, Politeka.net также писала, что на Луганщине разбили кадыровцев.
Кроме того сообщалось, что бойцы ВСУ укрепили ключевой плацдарм под Харьковом.
Также Politeka писала, что В Украине от российской агрессии продолжают страдать маленькие дети: число раненных быстро растет.