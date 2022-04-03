Российские оккупанты ехали в Украину за званиями «героя РФ», а возвращаются назад «грузом 200».

Российские оккупанты ехали в Украину за званиями «героя РФ», а возвращаются назад «грузом 200», без конечностей и без высоких должностей. Об этом сообщает СБУ, показывая перехваченный разговор оккупанта со своей сестрой.

Так, один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Он рассказывает, что один чиновник даже хотел получить медаль, но из-за безумных потерь его вообще сняли с должности.

"Некоторых людей вообще раскидали, как приманку, бл*. Туда их бросили, их въеб*ли, а другие проехали, бл*".

В ответ сестра оккупанта тоже высказалась: «Ну че ты не поехал в госпиталь? Сказал бы, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой России».

Однако оккупант заявил, что ситуация для русских войск критическая и "наша бригада снова опозорилась".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас — на востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено", — сказал Арестович.

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