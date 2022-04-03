Украинцы в очередной раз вышли на митинг в Херсоне, чтобы показать, что они против создания так называемой ХНР.

Как пишет Politeka.net, россия уже 39-е сутки ведет оккупационную войну против Украины. За это время украинцам удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. А вчера, второго марта, защитники Украины вернули себе под контроль полностью Киевскую область. Но в Херсонской области пока еще присутствует враг и держит в оккупации областной центр - Херсон. И сегодня, третьего апреля, там снова украинцы вышли на митинг, чтобы показать, что они против создания так называемой "ХНР".

Кадры с нового митинга появились в тг-канале "УП. Лента". На них можно увидеть украинцев, которые были с флагами.

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