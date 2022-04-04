Экс-депутат Бундестага Марилуизе Бек рассказала, что Германия уже поняла, что Украина будет в Евросоюзе.

Как пишет Politeka.net, украинцы подали заявку на вступление в Евросоюз. Экс-депутат Бундестага Марилуизе Бек рассказала, как Германия относится к этой перспективе, передает "Европейская правда".

"Дебаты о членстве в ЕС ведутся о "скорой процедуре", которой у вас пока нет. Предоставление статуса кандидата – это длительная бюрократическая процедура. Германия и Франция против политического решения о том, что вы являетесь государством-кандидатом. Но они согласились, что вы должны идти к членству за нормальной процедурой", - сообщила депутат.

Также Марилуизе Бек отметила, что общество подтолкнуло политиков к этому решению. Немцы сейчас очень сильно симпатизируют к украинской нации.

"Но на политическом уровне есть также понимание, что Украина будет новым членом ЕС, который, впрочем, обойдется дорого", - отметила политик.

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