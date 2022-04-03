Украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов и несколько единиц боевой техники. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform.

С оккупантами расправились воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"В одном из районов выполнения боевых задач, «маруновые береты» уничтожили подразделение российских оккупантов и несколько единиц боевой техники. Мы уверенно шагаем к победе, с нами Бог и правда! ДШВ – всегда первые», - говорится в сообщении.

Отметим, за данным Генштаба общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 03 апреля ориентировочно составили: личного состава - около 18000 человек, танков ‒ 644 ед, боевых бронированных машин ‒ 1830 ед, артиллерийских систем – 325 ед, РСЗО - 105 ед, средства ПВО - 54 ед, самолет – 143 ед, вертолетов – 134 ед, автомобильной техники - 1249 ед,корабли /катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 89, специальная техника – 24, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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