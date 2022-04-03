Пожилой мужчина очень хотел быть полезным и помочь нашим защитникам.

Как пишет Politeka.net, 78-летний житель города Баштанка Николаевской области поджег установку «Град» оккупантов. Об этом сообщается на странице в Фейсбук Территориальная оборона Украины.

Дедушка хотел записаться в ряды территориальной обороны, но его не взяли из-за преклонного возраста.

Впоследствии в Баштанке завязался бой с русскими оккупантами. Дед Василий пришел на блокпост и взял коктейль Молотова. Впоследствии бросил его в «Град», установка загорелась. В сети сразу же похвалили пожилого мужчину за смелось и желание помочь своей стране.

Вчера, второго марта, защитники Украины вернули себе под контроль полностью Киевскую область. В Херсонской области пока еще присутствует враг и держит в оккупации областной центр - Херсон. И сегодня, третьего апреля, там снова украинцы вышли на митинг, чтобы показать, что они против создания так называемой "ХНР".

Кадры с нового митинга появились в тг-канале "УП. Лента". На них можно увидеть украинцев, которые были с флагами.

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