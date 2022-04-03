В сети появились кадры с уничтоженным российским истребителем, который уничтожили на Харьковщине.

В воскресенье, 3 апреля, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили очередной российский истребитель в Харьковской области. Об этом командование ВС ВСУ сообщило в Facebook.

Воздушные силы опубликовали видео падения. Автор комментариев за кадром опасается, что самолет падает на дом, но, судя по выложенным позднее фото горящих обломков, он упал на вспаханное поле. На видео также есть радиоперехват переговоров россиян и их реакция на сбитый самолет.

Позже Генштаб опубликовал фотографии российского истребителя, сбитого в Харьковской области. Затем в телеграмм-каналах появилось фото пойманного пилота, который управлял уничтоженным истребителем.

Напомним, Оккупанты обворовывают не только украинцев, но и друг друга, СБУ перехватила разговор: "Забрали даже...".

Как сообщала Politeka, Сводка Генштаба: оккупанты пытаются установить контроль в Луганской и Донецкой областях.

Также Politeka писала, что ВСУ сбили бомбардировщик оккупантов на Харьковщине: появилось видео и перехват разговора.