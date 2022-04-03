В правительстве рассказали, как будут восстанавливать Украину после войны.

Кабинет Министров Украины уже разрабатывает план восстановления Украины после войны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "UA Разом".

"Восстановление мы начнем во всех городах Украины. Будем отстраивать все наше государство, каждый клочок, разрушенный врагом. Мы пообещали, что каждая квартира, каждый дом наших граждан будут отстроены", - заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, источники восстановления разные: в первую очередь – арестованные и конфискованные активы рф, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами по созданию фонда восстановления Украины.

Напомним, Применение химического и ядерного оружия в Украине: в США спрогнозировали, чего ждать от путина.

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