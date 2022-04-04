Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление. Так, украинцы вернули под контроль себя полностью Киевскую область. И теперь кадры военных преступлений из городов, где были оккупанты, видны всему миру. Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн прокомментировал происходящее в Украине во время эфира ABCnews.

"Что вы думаете об этом отступлении русских из Киева? Россия проигрывает эту войну?"

Глава администрации Белого дома Рон Клейн: "Я думаю, что украинцы до сих пор побеждали, но эта война, к сожалению, далека от завершения", - было написано было на страничке канала в твиттер.

Напомним, Венедиктова о погибших на Киевщине, которых увозят на экспертизу

А еще Politeka сообщала, что начштаба полка "Азов" прокомментировал кадры из Ирпеня, Бучи и Гостомеля

Также Politeka писала, что оккупанты уходят из Сум и усиливают позиции в донецком направлении