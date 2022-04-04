Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, лидеры Франции и Германии, прокомментировали трагедию, которая произошла в Буче.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки защищают свою землю. За это время удалось не только остановить российские оккупационные войска, но и пошли в контрнаступление, очистив Киевскую область от врага. После этого весь мир увидел, какие военные преступления делали россияне в занятых городах. Трагедию Бучи прокомментировали лидеры Франции и Германии, передает "Украинская правда".

"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", - написал Эммануэль Макрон.

"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.



