Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки воюют за свою землю, борясь с российскими оккупационными войсками. За это время удалось нее только остановит врага, но и пойти в контрнаступление по некоторым направлениям. Глава СНБО Алексей Данилов рассказал будущие планы врага, передает тг-канал "Правда.юа".

"Украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелые бои с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей, — Данилов

"Там собирается крупная группировка войск России. Останавливаться они не собираются. Задания, которые ставит Путин перед своими янычарами по уничтожению нашего государства, никуда не исчезают. Общество и Вооруженные силы готовятся разбить врага", - написано было в сообщении.

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