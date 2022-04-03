На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники в течение текущих суток успешно отразили 7 атак врага. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform.

Украинские воины уничтожили:

2 единицы бронированной техники,

43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, подбили российский самолет Ил-22.

Отметим, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко призвал местных жителей покинуть регион из-за угрозы военной эскалации.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем (...), чтобы они выезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, каким путем они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", - заявил Кириленко в эфире телемарафона.

Напомним, оккупанты нанесли новый удар по больнице на Луганщине, есть жертва

Как сообщала Politeka, Данилов сообщил, где собирается крупная группировка врага: "останавливаться они не собираются"

Также Politeka писала, что оккупанты атаковали автобусы, вывозившие пациентов обстрелянной ими больницы: есть жертвы