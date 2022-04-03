На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники в течение текущих суток успешно отразили 7 атак врага. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрміяInform.
Украинские воины уничтожили:
2 единицы бронированной техники,
43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.
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Отметим, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко призвал местных жителей покинуть регион из-за угрозы военной эскалации.
"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем (...), чтобы они выезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, каким путем они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", - заявил Кириленко в эфире телемарафона.
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