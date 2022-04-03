Украинские военные освободили от российских оккупантов еще три села на Черниговщине. Об этом сообщает оперативное командование "Север" на странице в Фейсбук.
"Колычевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали», - говорится в сообщении.
Сейчас населенные пункты освобождены от оккупантов. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.
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