Эти населенные пункты еще долго будут помнить ужасы войны.

Украинские военные освободили от российских оккупантов еще три села на Черниговщине. Об этом сообщает оперативное командование "Север" на странице в Фейсбук.

"Колычевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали», - говорится в сообщении.

Сейчас населенные пункты освобождены от оккупантов. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.

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