Бойцы Сухопутных войск ВС Украины эффективно работают по военной технике врага. В новом видео они показали, как наносят точные удары по вражеской технике. Видео было опубликовано на странице в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил.
Удачные удары были нанесены героями 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского. На обнародованной записи видно, как выглядит уничтожение российской техники с воздуха. Где именно и когда были сняты кадры, не уточняется.
"Вместе победим!" – написали в описании к видео.
Украинцы в комментариях восхитились бойцами ВСУ и поблагодарили их: "ВСУ Вы непобедимы! Спасибо! Пусть Господь Бог оберегает Вас!", "Вы наша надежда!", "Спасибо за ваш героизм. Слава Украине. Слава нашим защитникам", "Слава всем, кто защищает наше государство! Мы верим в вас".
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Напомним, ВСУ освободили еще три села на Черниговщине.
Как сообщала Politeka, оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.
Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.