Когда бойцы ВСУ освободили село от российских захватчиков, женщина вручила им боеприпасы.

Село Перемога в Киевской области было освобождено от захватчиков. Одна из жительниц этого населенного пункта "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами.

Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Денис Попов и показал видео, которое разлетелось по пабликам.

Когда бойцы ВСУ освободили село от российских захватчиков, женщина передала боеприпасы им. Речь идет о ВОГ-25 – осколочном боеприпасе для подствольного гранатомета.

"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", – написал Попов. И таких людей россияне хотели победить?

Украинцы в комментариях восхитились смелостью женщины: "Храни, Господь, эту женщину! Слава нашим ВСУ!", "Женщина красотка", "У нас прекрасные светлые люди", "Какая смелая женщина, спасибо", "Дай Бог здоровья этой женщине, и нашим солдатам".

Напомним, ВСУ освободили еще три села на Черниговщине.

Как сообщала Politeka, оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.