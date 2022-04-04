С апреля 2022 года изменились условия для студентов для получения пенсии в случае потери кормильца.

С апреля 2022 года изменились условия для студентов для получения пенсии в случае потери кормильца. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что пенсию при утрате кормильца студенты дневной формы обучения будут получать без справки из учебного заведения.

Пенсионный фонд будет самостоятельно собирать все необходимые ему данные профессиональных и высших учебных заведений о студентах, которые учатся на дневной форме 2022 года. Эта информация доступна в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Соответствующее решение распространяется на назначение и выплату пенсии в случае потери кормильца согласно законам Украины:

• «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

• «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

• «О прокуратуре».

• «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.

Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.