Соответствующие кадры опубликовали в официальном телеграм-канале «ЗСУ». В комментариях к фото указано, что это все, что осталось от дивизиона российских «Ураганов» в/ч 57367.

Добавим, что данная воинская часть базируется в Уссурийске Приморского края.

На фото запечатлены погоны, остатки сгоревшей техники и разгромленные ящики от боеприпасов.

Добавим, что в то же время некоторые оккупанты рады попасть в плен.

Особенно это касается тех оккупантов, которые были принудительно мобилизованы с территории временно оккупированных «Л/ДНР», сообщили в СБУ.

Доказательство этому – рассказ 45-летнего жителя городка Голубовка (бывший Кировск) в Луганской области, который попал в плен и сейчас находится в СБУ.

В мирной жизни мужчина работал электриком. В молодости был призван на срочную службу в ряды ВСУ, но его комиссовали по состоянию здоровья. Более 25 лет спустя состояние его здоровья оказалось вполне удовлетворительным для того, чтобы стать «пушечным мясом» рашистов.

Именно так он оценивает свое предназначение на этой войне, комментируют в СБУ.

По его словам, людей на военные специальности «назначали» наугад, а его оснастили ржавой винтовкой ​​1941 года.

Напомним, стало известно, что в РФ началась скрытая мобилизация.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к наступлению - где ждать удара.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ провели успешную операцию по уничтожению техники врага.