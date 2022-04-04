В связи с введением военного положения в Украине запрещен выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - но появилось исключение.

Кабинет Министров разрешил в период военного положения пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет. Но только тем, у которых есть инвалидность и это подтверждено документально. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии удостоверения, подтверждающее соответствующий статус и содержащее информацию о группе и причинах инвалидности.

Пересечение государственной границы может осуществляться следующими лицами:

с инвалидностью I или II группы — в сопровождении одного или обоих родителей , на иждивении которых находится такое лицо с инвалидностью, супруги/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

— , на иждивении которых находится такое лицо с инвалидностью, супруги/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность); с инвалидностью I или II группы или другим лицом, нуждающимся в постоянном уходе ,— в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход по указанным категориям лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью I или II группы - дополнительно документов, подтверждающих инвалидность);

,— в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход по указанным категориям лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью I или II группы - дополнительно документов, подтверждающих инвалидность); с инвалидностью, признанными судом недееспособными, - в сопровождении их опекуна (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае когда опекун такому лицу не назначен, - в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность).

При этом мужчин с инвалидностью могут сопровождать лица, которые не стоят на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки.

Правительство также определило, что лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью вместе с сопровождающими их лицами должны без очереди проходить пункты пропуска через государственную границу.

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