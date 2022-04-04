Моравецкий также призвал ЕС к решительным действиям в отношении россии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал страну, которая не дает ЕС ужесточить санкции против россии. Он также прямо сказал, что представители политической элиты этой страны больше пекутся о деньгах, чем о репутации. Об этом пишут местные СМИ tvn24.pl.

В частности речь идет о Германии. По словам премьер-министра, об этом свидетельствуют многочисленные стенограммы обсуждения санкционной политики в Совете Европы.

"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – заявил Моравецкий.

Польский премьер также призвал канцлера Германии Олафа Шольца перестать слушать бизнесменов. Вместо этого предложил подумать об погибших украинцах.

Моравецкий также призвал ЕС к решительным действиям в отношении россии, которая осуществляет военные преступления в Украине. Кроме введения запрета на закупки газа и нефти у РФ, он предложил расширить персональные санкции на все 2,3 млн членов партии "Единая россия", а также запретить выдачу россиянам виз в ЕС.

Исключением, по мнению Моравецкого, могут быть лишь гуманитарные визы для тех, кто бежит от путинского режима.

Напомним, премьер Польши жестко прошелся по ЕС из-за слабых санкций.

Как сообщала Politeka, Польша объявила о "дерусификации экономики": предусматривают целый ряд мер.

Также Politeka писала, что Путина отшили с просьбами послабить санкции, против РФ ввели новые ограничения.