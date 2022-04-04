Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал страну, которая не дает ЕС ужесточить санкции против россии. Он также прямо сказал, что представители политической элиты этой страны больше пекутся о деньгах, чем о репутации. Об этом пишут местные СМИ tvn24.pl.

В частности речь идет о Германии. По словам премьер-министра, об этом свидетельствуют многочисленные стенограммы обсуждения санкционной политики в Совете Европы.

"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – заявил Моравецкий.

Польский премьер также призвал канцлера Германии Олафа Шольца перестать слушать бизнесменов. Вместо этого предложил подумать об погибших украинцах.

Моравецкий также призвал ЕС к решительным действиям в отношении россии, которая осуществляет военные преступления в Украине. Кроме введения запрета на закупки газа и нефти у РФ, он предложил расширить персональные санкции на все 2,3 млн членов партии "Единая россия", а также запретить выдачу россиянам виз в ЕС.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

В РФ началась скрытая мобилизация: кого призывают и сколько тысяч человек

"Далека от завершения": в Белом доме прокомментировали войну в Украине

Арестович назвал сроки исхода войны: "Будет решен в течение 2-3 недель"

"Россияне взяли Изюм": Арестович сообщил о начале операции, которая определит ход переговоров
Показать еще

Исключением, по мнению Моравецкого, могут быть лишь гуманитарные визы для тех, кто бежит от путинского режима.

Напомним, премьер Польши жестко прошелся по ЕС из-за слабых санкций.

Как сообщала Politeka, Польша объявила о "дерусификации экономики": предусматривают целый ряд мер.

Также Politeka писала, что Путина отшили с просьбами послабить санкции, против РФ ввели новые ограничения.