Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал страну, которая не дает ЕС ужесточить санкции против россии. Он также прямо сказал, что представители политической элиты этой страны больше пекутся о деньгах, чем о репутации. Об этом пишут местные СМИ tvn24.pl.
В частности речь идет о Германии. По словам премьер-министра, об этом свидетельствуют многочисленные стенограммы обсуждения санкционной политики в Совете Европы.
"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – заявил Моравецкий.
Польский премьер также призвал канцлера Германии Олафа Шольца перестать слушать бизнесменов. Вместо этого предложил подумать об погибших украинцах.
Моравецкий также призвал ЕС к решительным действиям в отношении россии, которая осуществляет военные преступления в Украине. Кроме введения запрета на закупки газа и нефти у РФ, он предложил расширить персональные санкции на все 2,3 млн членов партии "Единая россия", а также запретить выдачу россиянам виз в ЕС.
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Исключением, по мнению Моравецкого, могут быть лишь гуманитарные визы для тех, кто бежит от путинского режима.
Напомним, премьер Польши жестко прошелся по ЕС из-за слабых санкций.
Как сообщала Politeka, Польша объявила о "дерусификации экономики": предусматривают целый ряд мер.
Также Politeka писала, что Путина отшили с просьбами послабить санкции, против РФ ввели новые ограничения.