Как в условиях войны осуществляются выплаты пенсий украинцам на временно оккупированных территориях рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью НВ.

По словам главы Правительства, тем, у кого есть банковские карты выплаты начисляют на них.

"Конечно там, где есть оккупация, проблематика существует. Нельзя говорить, что там все радужно. Там, где мы можем платить на карточки, проще всего: у человека есть карточка, мы на нее перечисляем. Когда у людей нет карточки, когда пенсию привозила Укрпочта, там есть проблема», - заявил премьер.

Шмигаль отметил, что во временно оккупированные населенные пункты также пытаются доставлять наличные, однако сделать это непросто.

"Мы стараемся доставлять наличные в те города и городки, которые под оккупацией или в оперативном окружении. Это огромные сложности и риск для тех людей, которые осуществляют эту работу. Открыто сделать это невозможно, это идет неофициальным закрытым способом", - пояснил премьер.

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