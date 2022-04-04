Получить помощь семейного в Киеве можно врача без декларации. Об этом информирует пресс-служба КГГА.
«Если через войну человек не может связаться с семейным врачом, или приехал в Киев из другого города, можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи», - говорится в сообщении.
В случае отказа в предоставлении медицинской помощи, невозможности записаться на прием и тому подобное – сообщайте на «горячую» линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.
Адреса Центров первичной медико-санитарной помощи ссылкой.
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Отметим, получить помощь семейного врача без декларации можно и в других населенных пунктах.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что был создан приказ, согласно которому украинцы, которые вынужденно переехали в другие города, могут обращаться к местным семейным врачам, несмотря на отсутствие декларации.
Кроме того, получить консультации медиков можно на горячей линии Минздрава по номеру 0-800-60-20-19.
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