Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и осуществить ряд успешных контрнаступлений. Но ситуация продолжает быть очень напряженной в Мариуполе, где город полностью блокирован российскими войсками. Журналист "Украинской правды" задал вопрос президенту Владимиру Зеленскому, какие реалистические сценарии есть по решению Мариуполя.
"Добрый день. Мариуполь - одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии я вам, боюсь, не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно, нахожусь на связи, в принципе, каждый день. Говорим о посредничестве именно в этой миссии Турции. Непросто там, думаю, что в ближайшие дни, а может в ближайшие часы, у нас появится ответ", - сказал Зеленский.
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