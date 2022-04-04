Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи ответил на вопрос, какие есть реалистические сценарии по решению Мариуполя.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и осуществить ряд успешных контрнаступлений. Но ситуация продолжает быть очень напряженной в Мариуполе, где город полностью блокирован российскими войсками. Журналист "Украинской правды" задал вопрос президенту Владимиру Зеленскому, какие реалистические сценарии есть по решению Мариуполя.

"Добрый день. Мариуполь - одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии я вам, боюсь, не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно, нахожусь на связи, в принципе, каждый день. Говорим о посредничестве именно в этой миссии Турции. Непросто там, думаю, что в ближайшие дни, а может в ближайшие часы, у нас появится ответ", - сказал Зеленский.

Напомним, украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые причастны к зверствам в Буче

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