Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. В связи с войной украинцы устанавливают приложения, при помощи которых всегда могут остаться на связи. Об одном из таких центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал у себя в тг-канале.
"Внимание, опасное приложение! В россии через Zello шпионят за украинцами
Украинские спецслужбы выяснили, что кафиры получают и накапливают данные о пользователях приложения Zello, что позволило их идентифицировать. Так приложение стало одним из каналов, откуда спецслужбы России получают разведывательную информацию.
Zello или так называемое социальное радио создали русские программисты. Приложение в Украине начали массово использовать во время Революции Достоинства, потому что оно позволяло большому количеству людей одновременно передавать голосовые сообщения.
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Чтобы обезопасить себя, не пользуйтесь Zello, призывает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Это приложение подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами", - написано было в сообщении.
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