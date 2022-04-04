Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил об опасном приложении, через которое россия шпионит за украинцами.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. В связи с войной украинцы устанавливают приложения, при помощи которых всегда могут остаться на связи. Об одном из таких центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал у себя в тг-канале.

"Внимание, опасное приложение! В россии через Zello шпионят за украинцами

Украинские спецслужбы выяснили, что кафиры получают и накапливают данные о пользователях приложения Zello, что позволило их идентифицировать. Так приложение стало одним из каналов, откуда спецслужбы России получают разведывательную информацию.

Zello или так называемое социальное радио создали русские программисты. Приложение в Украине начали массово использовать во время Революции Достоинства, потому что оно позволяло большому количеству людей одновременно передавать голосовые сообщения.

Чтобы обезопасить себя, не пользуйтесь Zello, призывает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Это приложение подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами", - написано было в сообщении.

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