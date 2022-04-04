Высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил, сколько войск россия смогла спасти под Киевом и куда они теперь направятся.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. На днях стало известно о освобождении Киевской области от оккупантов. Высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил, сколько войск удалось спасти и куда они направились, передает "Европейская правда".

Было отмечено, что около двух третей российских войск сбежало из-под Киева и теперь они концентрируются в Беларуси.

"Мы по-прежнему считаем, что они будут переформированы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте", - отметил чиновник.

Также в Минобороны США заявили, что сейчас оккупанты заняты обороной Херсона.

"Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они гораздо больше перешли к обороне вокруг Херсона", - отметил чиновник.

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