Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. На днях стало известно о освобождении Киевской области от оккупантов. Высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил, сколько войск удалось спасти и куда они направились, передает "Европейская правда".
Было отмечено, что около двух третей российских войск сбежало из-под Киева и теперь они концентрируются в Беларуси.
"Мы по-прежнему считаем, что они будут переформированы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте", - отметил чиновник.
Также в Минобороны США заявили, что сейчас оккупанты заняты обороной Херсона.
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"Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они гораздо больше перешли к обороне вокруг Херсона", - отметил чиновник.
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