Несмотря на многочисленные кампании по информированию о минной опасности, снова и снова поступают известия о новых жертвах.

ВСУ и спасатели предупреждают украинцев о высокой минной опасности.

"Несмотря на многочисленные кампании по информированию о минной опасности, предупредительные сообщения снова и снова поступают известия о новых жертвах. Это является болезненным напоминанием о том, что таких мер никогда не будет достаточно", - отметили в ГСЧС.

Игнорирование предписаний специалистов приводит к потере здоровья или жизни. А те, кому повезло выжить после несчастного случая, получают тяжелые физические и нередко психологические травмы на всю жизнь.

В Генштабе ВСУ отметили, что захватчики могут минировать «потерянные» вещи, магазины к оружию, боеприпасы, и даже тела людей и животных.

Отметим, по данным ООН, Украина является одной из самых заминированных стран в мире.

"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления РФ более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", - пишет пресс-служба управления.

Напомним, бойцы "Азов" сообщили, сколько удалось уничтожить оккупантов и техники

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