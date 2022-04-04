ВСУ и спасатели предупреждают украинцев о высокой минной опасности.
"Несмотря на многочисленные кампании по информированию о минной опасности, предупредительные сообщения снова и снова поступают известия о новых жертвах. Это является болезненным напоминанием о том, что таких мер никогда не будет достаточно", - отметили в ГСЧС.
Игнорирование предписаний специалистов приводит к потере здоровья или жизни. А те, кому повезло выжить после несчастного случая, получают тяжелые физические и нередко психологические травмы на всю жизнь.
В Генштабе ВСУ отметили, что захватчики могут минировать «потерянные» вещи, магазины к оружию, боеприпасы, и даже тела людей и животных.
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Отметим, по данным ООН, Украина является одной из самых заминированных стран в мире.
"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления РФ более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", - пишет пресс-служба управления.
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