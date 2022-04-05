Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Северодонецке оккупанты попадают в один и тот же дом уже в 5-й раз.

Жителей в доме практически не осталось, так как он частично разрушен.

Кроме того близ Новотошкивского, Нижнего, Попасного и Рубежного россияне попытались пойти на штурм, но были вынуждены отойти на занятые позиции.

Всего в Луганской и на Донбассе отбито семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои.

В Рубежном, по словам Гайдая, погибших хоронят во дворах.

Отметим, что тем временем в Белом доме отметили, что РФ меняет планы и новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше.

Так, советник американского президента Джейк Салливан прогнозирует, что оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы «замаскировать» предыдущие военные неудачи.

Напомним, что ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены могилы мирных жителей, убитых в Ирпене. Из-за непрекращающихся обстрелов людей хоронили прямо во дворах жилых комплексов.

Напомним, по данным разведки Британии, бои на этой неделе могут ослабнуть.

Также сообщалось, после Бучи Италия поддержала санкции против российского газа.

Кроме того Politeka.net писала, что в Беларуси опять замметили колонні военной техники.