Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Так, в эфире CNN Кларк предположил, что Путин желает получить контроль над Украиной и странами Балтии, чтобы в результате получить контроль над Восточной Европой.

«Он хочет разрушить НАТО и чтобы США ушли», - заявил Кларк.

Собеседник журналистов уверен, что Путин только делает вид, что ему нужна лишь Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".

Кларк также призвал США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставить истребители

"Украина – это просто текущее поле боя. Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему – это оказать Украине ту помощь, которая ей нужна, которая позволит ей справиться с Россией на поле боя", - заверил Кларк.

Что же касается дальнейших битв на территории Украины, то Уэсли Кларк предупредил, что следующей целью станет Днепр.

"Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать, отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", – заявил отставной генерал в эфире CNN.

Чтобы избежать негативного сценария Клар призвал предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только "Стингеры" и "Джавелины".

"У нас для них этого нет. Это должно исходить от наших союзников по НАТО в Восточной Европе", – добавил Кларк.

Добавим, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к созданию независимой комиссии для расследования военных преступлений россии в Украине

«Буча, Ирпень, Гостомель и Мотыжин — места, которые мы запомним. Россияне совершили геноцид. Это следует должным образом задокументировать и оценить», — отметил Моравецкий.

Глава польского правительства также назвал Россию «тоталитарно-фашистским государством», которое должны остановить НАТО и ЕС.

Напомним, в Балеруси вновь заметили колонны военной техники.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по Днепропетровщине.

Кроме того Politeka.net писала, что захватчики пошли на штурм в Луганской области, но неудачно.