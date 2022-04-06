«Если приводить трагическую статистику, то можно увидеть, что у белорусов отношение гораздо лучше к украинцам, чем у России. Это правда».

Об этом в ходе телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.

При этом Зеленский не уверен, что Беларусь не вторгнется на территорию Украины.

"Каждый лидер должен слушать свой народ. Мы можем смотреть на того же Лукашенко. К сожалению, ситуация такая, которая есть между нашими государствами. К сожалению, ракеты летели от него. Он прекрасно это понимает. Но какие там шаги он делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не войдет, не факт, что не вступит. Мы этого не знаем до конца, война не закончилась. Мы этого не знаем", — признался Зеленский, добавив, что, согласно статистике, белорусы лучше относятсяк украинцам, чем россияне.

Отметим, ранее Зеленский напомнил, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения РФ стала базой для российской армии.

«Но, по нашим данным, многочисленные белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не пересечет ли оно ту линию, которая называется государственной границей, – время покажет", – говорил Зеленский в интервью итальянскомк изданию La Repubblica.

Добавим, что территория Беларусь действительно стала для России плацдармом для вторжения в Украину: с ее территории заходят войска, летят самолеты и ракеты. Так, ночью 5 апреля российские истребители Су-35 ударили по Украине ракетами именно с территории Беларуси.

Более того, российские военные даже организовали в Беларуси базар для торговли награбленными в Украине вещами.

Как сообщала украинская разведка, в ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

Также оккупанты отправляют награбленное домой. Для этого они используют белорусские курьерские службы.

Напомним, Зеленский предупредил правительство РФ, что "лихие 90-е будут казаться ссытыми".

Также сообщалось, что на территории Беларуси вновь заметили колонны военной техники.

Кроме того Politeka.net писала, что российский окупант буквально "прозрел" от мощи украинской армии.