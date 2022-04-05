Украинцы через приложение "Дія" собрали уже 235 миллионов гривен на поддержку армии.

Через сервис "Дія" украинцы уже собрали 235 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 230 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.

"Помочь армии финансово можно за несколько кликов в Дії. Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать на помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты", - пояснили в "Дії".

"Благодаря вашим донатам вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам ровно 600 технических средств и оборудования", - говорят в сервисе.

Среди них:

251 источник питания,

83 средства связи,

72 планшета,

32 накопителя,

24 квадрокоптера,

20 единиц сетевого оборудования,

15 ноутбуков,

13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,

5 инструментов для монтажа сетей,

3 генератора,

1 компьютерная мышка,

1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.

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