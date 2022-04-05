Через сервис "Дія" украинцы уже собрали 235 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 230 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.

"Помочь армии финансово можно за несколько кликов в Дії. Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать на помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты", - пояснили в "Дії".

"Благодаря вашим донатам вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам ровно 600 технических средств и оборудования", - говорят в сервисе.

приложение "Дия", "Дія"

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  • 83 средства связи,
  • 72 планшета,
  • 32 накопителя,
  • 24 квадрокоптера,
  • 20 единиц сетевого оборудования,
  • 15 ноутбуков,
  • 13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,
  • 5 инструментов для монтажа сетей,
  • 3 генератора,
  • 1 компьютерная мышка,
  • 1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.

ВСУ, война, оккупанты

Напомним, "Срочно! Не выходите из укрытий!": в Рубежном оккупанты обстреляли цистерну с азотной кислотой.

Как сообщала Politeka, В Украине уже 165 детей погибли от обстрелов русских оккупантов: уничтожают даже подвалы с семьями.

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